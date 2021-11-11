Коронавирус в Тюмени, последние новости на 11 ноября 2021 года: умерли 11 человек

В тюменской области за сутки умерли 11 человек с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 11 ноября увеличилось на 17 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 504 человек.

За последние сутки в России выявлено 40 759 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 237 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 156 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 952 472 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 251 691 летальный исход, выздоровел 7 687 317 человек.