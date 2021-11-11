Куда в Тюмени можно попасть без QR-кода: публикуем список мест для свободного посещения

Посетить санаторий или отведать в кафе можно и без QR-кода Фото: Мария Толстихина

Фраза «сим-сим, откройся» потеряла свою актуальность. Теперь ключ ко многим дверям – QR-код, который жители Тюменской области могут приобрести после вакцинации от коронавирусной инфекции. При входе в здание его необходимо предъявить сотруднику заведения для сканирования, а также показать документ, подтверждающий личность. Рассказываем, где QR-код совершенно необходим, а куда можно пройти и без него.

При себе необходимо иметь паспорт Фото: Мария Толстихина

Прежде всего QR-код нужен, чтоы попасть на торговые объекты: ТЦ, ТРЦ, крупные строительные магазины и рынки. Развлечься без кода тоже вряд ли получится, ведь он необходим для посещения развлекательных объектов: кинотеатров, театров, концертных залов и цирка. Да и любителям спорта стоит задуматься над вакцинацией, ведь такие спортивные объекты, как фитнес-центры, тренажерные залы, спортклубы, дворцы спорта и стадионы тоже недоступны непривитым.

За соблюдением правил следят надзорные службы Фото: Мария Толстихина

Тюменцам, у кого по тем или иным причинам QR-кода не оказалось, вовсе не стоит расстраиваться, ведь список мест, куда посещение свободно, даже больше.

QR-код НЕ потребуется:

в транспорте: в автобусах, маршрутках, такси;

на объектах здоровья: в аптеках, оптиках, медучреждениях, санаториях;

на объектах финансов и связи: в банках, офисах мобильных операторов;

на объектах общепита: в кафе, кофейнях, ресторанах, барах с отдельным входом;

для доступа на объекты сферы услуг: в парикмахерские, салоны красоты, ателье, химчистки;

в госучреждения: почтовые отделения, МФЦ, ГИБДД, Росреестр, суды;

для объектов из сферы отдыха и развлечения: на базы отдыха, в бани и сауны, аквапарки, зоопарки, аттракционы.

Также QR-код не спрашивают в гостиницах, хостелах и апартаментах.

Список мест Фото: региональный оперштаб Фото: соцсети

Где получить QR-код?

QR-код можно получить на портале госуслуг. Выдают код привитым и переболевшим жителям нашего города. Предъявить его можно как на бумажном, так и на электронном носителе. Главное, нужно обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, например паспорт или водительское удостоверение.

Что может стать заменой QR-коду?

Для входа в здание подойдет и медицинский документ, подтверждающий наличие у гражданина вакцинации против COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний. Он должен быть заверен лечащим врачом и руководителем медицинской организации. Вместе с этим необходимо предоставить отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не позднее чем за 72 часа.

Напомним, что в Тюменской области завершился локдаун, который длился с 30 октября по 7 ноября. На девять дней в нашем регионе закрывали торговые центры, различные предприятия, развлекательные заведения, а кафе работали в режиме навынос. С 8 ноября работа предприятий возобновилась, однако в регионе введена система QR-кодов. Попасть в общественные организации теперь можно при предъявлении такого кода или медицинского документа, подтверждающего защищенность от вируса.

За последние сутки, по данным регионального оперштаба, число заболевших ковидом в области увеличилось на 349 и составило 74 231, 11 человек скончались. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Тюмени и Тюменский области продолжает оставаться напряженной.

КСТАТИ

Попытки продажи QR-кодов будут жестко пресекаться во всех регионах УрФО. Об этом заявил накануне полномочный представитель президента Владимир Якушев. Во всех субъектах УрФО пройдут дополнительные проверки по фактам фальсификации QR-кодов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 11 ноября 2021 года: бизнес почти не нарушает антиковидные меры безопасности

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 ноября 2021 года (подробнее)

«Объездили кучу поликлиник, и всё зря»: тюменцы не могут найти вакцину «Спутник Лайт»

Жители Тюмени обеспокоены пропажей «щадящей» однокомпонентной вакцины (подробнее)