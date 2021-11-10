Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 11 ноября 2021 года: бизнес почти не нарушает антиковидные меры безопасности

В Тюмени бизнес почти не нарушает антиковидные меры безопасности. Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 349 и составило 74 231 человек, 11 человек скончались (всего – 2 487 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 95 человек выздоровели (за весь период – 59 419), 18 детей заболели (из общего числа заболевших), 40 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 38 508 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 765 916 человек, полный курс прошли 674 336.

Менее 10% проверенных в Тюмени объектов нарушают антиковидные меры безопасности. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма региона Мария Трофимова. По ее словам, проверки проходили с 30 октября по 7 ноября. Всего было проверено более 600 объектов. В отношении 59 составлены административные протоколы.

За последние сутки в России выявлено 38 058 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 34 565 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 911 713 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 250 454 летальных исхода, выздоровели 7 654 161 человек.