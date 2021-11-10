Менее 10% проверенных в Тюмени объектов нарушают антиковидные меры безопасности. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма региона Мария Трофимова.

По ее словам, проверки проходили с 30 октября по 7 ноября. Всего было проверено более 600 объектов. В отношении 59 составлены административные протоколы.

– Наши предприниматели ответственно относятся к соблюдению мер безопасности. С 8 ноября в регионе введена система пропуска по QR-кодам в ТЦ, заведения культуры, спорта. Ранее начались консультационные мероприятия по оказанию поддержки предпринимателям. И в дальнейшем они могут обратиться в департамент за необходимыми разъяснениями, – отметила Трофимова.

Сотрудники инвестиционного агентства и центра «Мой бизнес» по телефону 8-932-479-34-33 оказывают консультационную помощь предпринимателям.