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Здоровье10 ноября 2021 15:04

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 10 ноября 2021 года: умерли 11 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 10 ноября 2021 года
Сергей Швецов
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В Тюменской области умерли 11 человек с коронавирусом.

В Тюменской области умерли 11 человек с коронавирусом.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области на 10 ноября увеличилось на 11 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 487 человек.

За последние сутки в России выявлено 38 058 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 34 565 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 911 713 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 250 454 летальных исхода, выздоровел 7 654 161 человек.