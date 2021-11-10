Коронавирус в Тюмени, последние новости на 10 ноября 2021 года: заболело 349 человек

В Тюменской области за сутки заболело коронавирусом 349 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 10 ноября увеличилось на 349 человек. Всего с начала пандемии ковид подхватил 74 231 человек.

За последние сутки в России выявлено 38 058 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 34 565 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 911 713 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 250 454 летальных исхода, выздоровел 7 654 161 человек.