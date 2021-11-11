Коронавирус в Тюмени, последние новости на 11 ноября 2021 года: заболели 346 человек

В Тюменской области за сутки коронавирусом заболело 346 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 11 ноября увеличилось на 346 человек. Всего с начала пандемии ковид подхватили 74 577 человек.

За последние сутки в России выявлено 40 759 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 237 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 156 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 952 472 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 251 691 летальный исход, выздоровели 7 687 317 человек.