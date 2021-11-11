В тюменском «Медгороде» выявили очаг коронавируса

На данный момент в Радиологическом отделении №1 приостановлена госпитализация пациентов Фото: Мария Толстихина

В Тюмени в радиологическом отделении № 1 «Медицинского города» выявили очаг COVID-19. Болеют сотрудники, которые оказывали помощь положительным по ковиду и контактным пациентам.

На данный момент в радиологическом отделении № 1 приостановлена госпитализация пациентов. Также проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекция помещений. В течение 14 дней будет вестись наблюдение за контактными пациентами.

За последние сутки, по данным регионального оперштаба, число заболевших ковидом в области увеличилось на 349 и составило 74 231, 11 человек скончались. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Тюмени и Тюменский области продолжает оставаться напряженной.