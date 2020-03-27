Нерабочая неделя в Тюмени: как будут работать ПФР, ФСС и предприятия системы жизнеобеспечения с 28 марта по 5 апреля 2020 года

В нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля 2020 года, по обычному графику продолжат трудиться Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования. Информацию об этом опубликовало Министерство труда и занятости России.

– Все отделения ПФР по всем адресам у нас работают. Было распоряжение Минтруда о том, что режим нерабочей недели не распространяется на пенсионные фонды, а также ФСС и Фондов ОМС. Во всех своих соцсетях мы размещаем просьбу о том, чтобы в связи со сложившейся ситуацией жители региона по возможности ограничили посещение клиентских служб, особенно это касается тех лиц, которые относятся к группам риска. Мы рекомендуем подавать заявки через Госуслуги, – подчеркнула пресс-секретарь отделения ПФР по Тюменской области Галина Фёдорова.

Есть одно но: клиентская служба будет работать по предварительной записи.

Подробности узнать можно по телефону горячей линии 8 (3452) 56-25-00 либо записаться на прием в Тюмени по телефонам:

8 (3452) 34-05-58 – предварительная запись на прием по вопросам пенсионного обеспечения.

8 (3452) 28-00-92 – предварительная запись на прием (электронная очередь) по вопросам оформления, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Обратиться в ПФР, ФСС и прочие службы можно через Госуслуги. Фото: ПФР по Тюменской области

Режим нерабочей недели также не распространяется на предприятия жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт, а также сопутствующие их труду организации – складские и логистические компании. Пояснения Минтруд опубликовал на сайте ведомства. В документе подчеркивают, что, кроме перечисленных выше предприятий, будут работать непрерывно действующие организации. К ним относятся предприятия сферы энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения.

Продолжат работать в штатном режиме организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и гидротехнические сооружения, а также атомная промышленность. Также не прекратят работу строительные компании, если приостановка их деятельности может стать угрозой безопасности, здоровью и жизни людей. Гостиницы, отели, хостелы тоже работают.

Продолжат трудиться сельхозработники, у которых началась весенняя полевая пора.

Не остановят работу предприятия, обеспечивающие население средствами индивидуальной защиты, дезинфекции, лекарствами и медицинскими изделиями, теплотелевизионными регистраторами, бесконтактными термометрами и установками обеззараживания воздуха, а также производители материалов, сырья и комплектующих изделий. Будут работать все организации, деятельность которых связана с защитой здоровья и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции.

К ним же относятся предприятия сферы обращения с отходами производства и потребления, ЖКХ и прочие. Режим нерабочих дней не распространяется на государственных и муниципальных служащих. Контроль за соблюдением работодателями режима нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года обеспечит Роструд.

Нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере, подчеркнул Минтруд. В нерабочие дни зарплата снижена не будет, оплата труда должна соответствовать локальному нормативному акту работодателя, по которому и работал сотрудник в обычные трудовые дни.

Напомним, накануне вице-губернатор Тюменской области Андрей Пантелеев объявил, что из-за коронавируса в регионе закрывают торговые центры, аквапарки, рестораны, санатории и зоны отдыха. Также приостанавливается деятельность организаций бытового обслуживания населения, за исключением компаний, предоставляющих ритуальные услуги. Он дополнил, что региональное правительство готовит перечень мер поддержки для бизнеса в дополнение к тем, что уже заявлены и готовятся на федеральном уровне.

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