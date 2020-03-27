27 Март 2020 2020-03-27T11:42:24+03:00

Нерабочая неделя в Тюмени: как будут работать Центры занятости населения с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

Рассказываем, как будет работать Центры занятости населения в Тюмени с 28 марта по 5 апреля 2020 года

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Центры занятости населения Тюменской области не будут работать в период с 30 марта по 3 апреля. Однако у местных жителей есть возможность предварительно записаться на прием, чтобы получить услуги в личном кабинете интерактивного портала.

– За консультацией по вопросам трудоустройства и занятости, а также постановки на учет в качестве безработного в эти даты можно будет обратиться на горячие многоканальные телефонные линии. Они работают с 9.00 до 21.00. В Тюмени и Тюменском районе надо звонить по телефону 27-36-05, номера телефонов по муниципалитетам найдете на сайте регионального департамента труда и занятости, – рассказали в оперативном штабе региона по профилактике коронавируса.

Также стало известно, что с 6 по 10 апреля граждан, ищущих работу, будут регистрировать дистанционно. Для этого человек должен направить заявление и скан-копии документов в электронном виде через портал департамента труда и занятости или по электронной почте центра занятости в своем районе или городе. Все электронные адреса можно найти здесь.

Перерегистрация безработных граждан также будет идти по телефонной связи. Работа с жителями региона, которая требует очного обращения (например, присвоение статуса безработного) – исключительно по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU