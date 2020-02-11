В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве стрелка из «Кристалла»

Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Павла Колозяна - 42-летнему Шираку Саргсяну. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» сообщили в пресс-службе ведомства. По данным инсайдера, суд вынес постановление о заключении под стражу: в течение двух ближайших месяцев, до 8 апреля, Саргсян проведет в СИЗО.

Предварительной причиной убийства следователи считают семейный финансовый конфликт. Убитый Павел Колозян требовал от Ширака денег и даже угрожал ему расправой. В пятницу, 8 февраля, в районе базы отдыха рядом с ТЭЦ-2 состоялась последняя встреча мужчин. Подозреваемый, помня об угрозах, взял с собой обрез ружья, который почти сразу пошел в ход. Сначала Саргсян ранил в плечо Колозяна, а после выстрелил ему в голову. От огнестрельного ранения Павел погиб на месте происшествия. Его тело нашли в тот же день.

Жуткие фото с места убийства «ушли» в паблики с возрастным ограничением 18+. Сам Саргсян бросился в бега, оставив свой автомобиль в городе. Он планировал вернуться на свою родину, но был задержан оперативниками и возвращен в Тюмень.

В следственном комитете Тюменской области факт задержания Ширака Саргсяна также подтвердили.

- Следователи предъявили обвинение местному жителю 1977 года по статье «Убийство». Следователям, а также сотрудникам уголовного розыска полиции, в кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемого. В настоящее время следствием решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - заявили в пресс-службе ведомства.

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