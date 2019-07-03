Тюменский торговый центр возобновил работу после произошедшей в нем стрельбы
Торгово-развлекательный центр «Кристалл» возобновил работу после произошедшего чрезвычайного происшествия. Примерно час назад силовики начали запускать в здание персонал и посетителей.
Каждого входящего человека на входе осматривали, прежде чем дать войти внутрь. Из-за чего у дверей на некоторое время образовалась небольшая пробка. Однако особой давки не наблюдалось. В настоящее время ТРЦ вернулся к обычному режиму работы.
Напомни, около 15 часов в здании торгово-развлекательного центра послышались звуки, похожие на выстрелы. Сработала система, оповещающая об эвакуации. Посетители «Кристалла» и персонал оперативно покинули здание. Сообщение по факту выстрелов поступило на пульт дежурной части в 14:49, подтвердили в пресс-службе УМВД по городу Тюмени. На место чрезвычайного происшествия выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы.
Позже в областном УМВД пояснили, что причиной эвакуации тюменцев из торгового-развлекательного центра «Кристалл» стала разборка между тремя посетителями. Один из них в ходе конфликта достал травматический пистолет и выстрелил. В настоящее время полиция устанавливает их личности, все трое скрылись с места происшествия, в городе объявлен план «перехват».
Тюменцы возвращаются в ТРЦ "Кристалл" после эвакуации.Алексей КОСЕНЧУК
ИСТОЧНИК KP.RU