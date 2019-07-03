Тюменский торговый центр возобновил работу после произошедшей в нем стрельбы

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-03T16:13:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Торгово-развлекательный центр «Кристалл» возобновил работу после произошедшего чрезвычайного происшествия. Примерно час назад силовики начали запускать в здание персонал и посетителей.

Каждого входящего человека на входе осматривали, прежде чем дать войти внутрь. Из-за чего у дверей на некоторое время образовалась небольшая пробка. Однако особой давки не наблюдалось. В настоящее время ТРЦ вернулся к обычному режиму работы.

Напомни, около 15 часов в здании торгово-развлекательного центра послышались звуки, похожие на выстрелы. Сработала система, оповещающая об эвакуации. Посетители «Кристалла» и персонал оперативно покинули здание. Сообщение по факту выстрелов поступило на пульт дежурной части в 14:49, подтвердили в пресс-службе УМВД по городу Тюмени. На место чрезвычайного происшествия выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы.

Позже в областном УМВД пояснили, что причиной эвакуации тюменцев из торгового-развлекательного центра «Кристалл» стала разборка между тремя посетителями. Один из них в ходе конфликта достал травматический пистолет и выстрелил. В настоящее время полиция устанавливает их личности, все трое скрылись с места происшествия, в городе объявлен план «перехват».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/718208" frameborder="0"></iframe> Тюменцы возвращаются в ТРЦ "Кристалл" после эвакуации.Алексей КОСЕНЧУК

ИСТОЧНИК KP.RU