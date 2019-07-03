2019-07-03T16:13:32+03:00
Происшествия

Тюменский торговый центр возобновил работу после произошедшей в нем стрельбы

Каждого входящего полицейские досматривали, прежде чем пустить внутрь [ВИДЕО]
Марина Васильева
Поделиться:
Каждого человека на входе осматривали, прежде чем дать войти внутрьКаждого человека на входе осматривали, прежде чем дать войти внутрьФото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:

Торгово-развлекательный центр «Кристалл» возобновил работу после произошедшего чрезвычайного происшествия. Примерно час назад силовики начали запускать в здание персонал и посетителей.

Каждого входящего человека на входе осматривали, прежде чем дать войти внутрь. Из-за чего у дверей на некоторое время образовалась небольшая пробка. Однако особой давки не наблюдалось. В настоящее время ТРЦ вернулся к обычному режиму работы.

Напомни, около 15 часов в здании торгово-развлекательного центра послышались звуки, похожие на выстрелы. Сработала система, оповещающая об эвакуации. Посетители «Кристалла» и персонал оперативно покинули здание. Сообщение по факту выстрелов поступило на пульт дежурной части в 14:49, подтвердили в пресс-службе УМВД по городу Тюмени. На место чрезвычайного происшествия выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы.

Позже в областном УМВД пояснили, что причиной эвакуации тюменцев из торгового-развлекательного центра «Кристалл» стала разборка между тремя посетителями. Один из них в ходе конфликта достал травматический пистолет и выстрелил. В настоящее время полиция устанавливает их личности, все трое скрылись с места происшествия, в городе объявлен план «перехват».

Тюменцы возвращаются в ТРЦ "Кристалл" после эвакуации.Алексей КОСЕНЧУК

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банда, устроившая перестрелку в тюменском ТРЦ «Кристалл», попала на видео
Тюменец выплатил огромный долг, чтобы вылететь в Болгарию
Срочно: в Тюмени ищут мужчин, устроивших перестрелку в ТРЦ «Кристалл»
Администрации Тобольска снизили штраф за грубейшие нарушения на скотомогильнике
Тюменский колледж закупит электронику известного бренда на 5 миллионов рублей
В Тюменской области мошенник получил субсидию из бюджета, занизив доход
В Тюмени новая школа готовится принять первых учеников
Банк УРАЛСИБ предлагает оплату услуг ЖКХ по единому лицевому счету в Мобильном и Интернет-банке
Тюменские дети, перенесшие рак, едут на «Игры победителей»
В Тюмени из-за выстрелов эвакуировали людей из торгового центра «Кристалл»
Ранее судимый за кражу сыра тюменец похитил восемь сковородок
Тюменские барды выступят на Грушинском фестивале
Сотни миллионов рублей задолжали тюменские предприятия своим работникам
В Тюмени на три дня закроют для транспорта участок улицы Хохрякова
«Лето в Тобольском Кремле» назвали главным событием июля
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт Masterсard»
Фестиваль «Ключ» соберет в Тюмени десятки деятелей искусств со всей страны
Тюменские гаишники вытащили пять человек из полыхавшего дома
Тюменка едва не забила сожителя скалкой, обвинив его в измене
В Тобольске горел приют для собак
Историческое здание в центре Тюмени продают почти за 80 миллионов рублей