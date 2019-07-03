2019-07-03T16:22:43+03:00
Происшествия

Не поделили мокасины? Стало известно, из-за чего произошла стрельба в торговом центре Тюмени

По предварительным данным, выстрелы раздались после конфликта между тремя мужчинами [фото, видео]
Алексей КОСЕНЧУККира Санникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
На место ЧП прибыл глава УМВД по Тюменской области, генерал Юрий АлтыновНа место ЧП прибыл глава УМВД по Тюменской области, генерал Юрий АлтыновФото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:

Причиной эвакуации тюменцев из торгового-развлекательного центра «Кристалл» стала разборка между тремя посетителями. Один из них имел при себе травматический пистолет.

- Трое мужчин по какой-то причине начали конфликтовать. Один из них достал травматический пистолет и выстрелил. В настоящее время полиция устанавливает их личности, все трое скрылись с места происшествия, - отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, добавив, что сотрудники правоохранительных органов изучают записи с видеокамер, расположенных в здании.

Очевидцы рассказывают, что конфликт между тремя покупателями с характерной кавказской внешностью разгорелся в обувном магазине. А после этого раздались выстрелы. В соцсетях грустно шутят, что мужчинам не хватило скидки, а то и мокасины не поделили.

Эвакуация в ТРЦ Кристалл (Тюмень.Алексей КОСЕНЧУК

Как это часто бывает в таких ситуациях, очевидцы противоречат друг другу. Кто-то говорит про один выстрел в воздух, кто-то слышал несколько выстрелов, - сейчас картину происшествия устанавливает полиция. Тюменцы не стали ждать продолжения: люди самостоятельно покинули здание ТРЦ. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмень» директор кинотеатра «Киномакс» Светлана Дульцина, в здании сразу же сработал сигнал эвакуации. Зрители, находившиеся в этом моменте на сеансе, вместе с другими людьми в ТРЦ оперативно вышли на улицу.

Люди не расходятся, толпятся на парковке торгового центра Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Люди не расходятся, толпятся на парковке торгового центраФото: Алексей КОСЕНЧУК

В настоящее время около «Кристалла» остается большое количество человек, которые не расходятся. На место ЧП прибыл глава УМВД по Тюменской области, генерал Юрий Алтынов. Он отметил, что пострадавших в ходе операции нет. Преступники, устроившие стрельбу в ходе конфликта в ТРЦ, скрылись на своих машинах.

- В городе объявлен план «перехват». Пока действия стрелявших следователи квалифицируются как «хулиганство» и «незаконный оборот и хранение оружия», - добавил генерал Алтынов.

Тюменские медики подчеркивают, что пострадавших нет.

- Вызов в ТРЦ "Кристалл" поступил на пульт дежурного в 14.52. Бригада прибыла на место через 4 минуты. На данный момент никаких обращений за медицинской помощью не было, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Однако, очевидцы настаивают на своем: как минимум, одного из участников конфликта пуля, выпущенная из травмата все-таки задела:

- Мы вышли на парковку, после того, как услышали сигнал эвакуации, - взволновано рассказала нашему корреспонденту тюменка Анастасия. – Мы подошли прямо к их машине (участников конфликта – прим.ред.), но мы не знали, что это их машина. И мужчина говорил, что в него стреляли, в него попали, то есть, мы так поняли, что его ранили. И они сразу же уехали. Мы видели, как уезжал рендж ровер большой, черный… Как мы поняли, это они именно стреляли.

Очевидцы рассказывают о том, что произошло в ТРЦ.Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, сообщение по факту выстрелов поступило на пульт дежурной части в 14:49. На место чрезвычайного происшествия выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени из-за выстрелов эвакуировали людей из торгового центра «Кристалл» (ссылка)

Срочно: в Тюмени ищут подозреваемых, устроивших перестрелку в ТРЦ «Кристалл» (ссылка)

Банда, устроившая перестрелку в тюменском ТРЦ «Кристалл», попала на видео (ссылка)

Глава УМВД по Тюменской области, генерал Юрий Алтынов прокомментировал инцидент в ТРЦ.Алексей КОСЕНЧУК

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Тюменский торговый центр возобновил работу после произошедшей в нем стрельбы
Банда, устроившая перестрелку в тюменском ТРЦ «Кристалл», попала на видео
Тюменец выплатил огромный долг, чтобы вылететь в Болгарию
Срочно: в Тюмени ищут мужчин, устроивших перестрелку в ТРЦ «Кристалл»
Администрации Тобольска снизили штраф за грубейшие нарушения на скотомогильнике
Тюменский колледж закупит электронику известного бренда на 5 миллионов рублей
В Тюменской области мошенник получил субсидию из бюджета, занизив доход
В Тюмени новая школа готовится принять первых учеников
Банк УРАЛСИБ предлагает оплату услуг ЖКХ по единому лицевому счету в Мобильном и Интернет-банке
Тюменские дети, перенесшие рак, едут на «Игры победителей»
В Тюмени из-за выстрелов эвакуировали людей из торгового центра «Кристалл»
Ранее судимый за кражу сыра тюменец похитил восемь сковородок
Тюменские барды выступят на Грушинском фестивале
Сотни миллионов рублей задолжали тюменские предприятия своим работникам
В Тюмени на три дня закроют для транспорта участок улицы Хохрякова
«Лето в Тобольском Кремле» назвали главным событием июля
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт Masterсard»
Фестиваль «Ключ» соберет в Тюмени десятки деятелей искусств со всей страны
Тюменские гаишники вытащили пять человек из полыхавшего дома
Тюменка едва не забила сожителя скалкой, обвинив его в измене
В Тобольске горел приют для собак
Историческое здание в центре Тюмени продают почти за 80 миллионов рублей