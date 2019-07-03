Не поделили мокасины? Стало известно, из-за чего произошла стрельба в торговом центре Тюмени

Причиной эвакуации тюменцев из торгового-развлекательного центра «Кристалл» стала разборка между тремя посетителями. Один из них имел при себе травматический пистолет.

- Трое мужчин по какой-то причине начали конфликтовать. Один из них достал травматический пистолет и выстрелил. В настоящее время полиция устанавливает их личности, все трое скрылись с места происшествия, - отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, добавив, что сотрудники правоохранительных органов изучают записи с видеокамер, расположенных в здании.

Очевидцы рассказывают, что конфликт между тремя покупателями с характерной кавказской внешностью разгорелся в обувном магазине. А после этого раздались выстрелы. В соцсетях грустно шутят, что мужчинам не хватило скидки, а то и мокасины не поделили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/718194" frameborder="0"></iframe> Эвакуация в ТРЦ Кристалл (Тюмень.Алексей КОСЕНЧУК

Как это часто бывает в таких ситуациях, очевидцы противоречат друг другу. Кто-то говорит про один выстрел в воздух, кто-то слышал несколько выстрелов, - сейчас картину происшествия устанавливает полиция. Тюменцы не стали ждать продолжения: люди самостоятельно покинули здание ТРЦ. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмень» директор кинотеатра «Киномакс» Светлана Дульцина, в здании сразу же сработал сигнал эвакуации. Зрители, находившиеся в этом моменте на сеансе, вместе с другими людьми в ТРЦ оперативно вышли на улицу.

Люди не расходятся, толпятся на парковке торгового центраФото: Алексей КОСЕНЧУК

В настоящее время около «Кристалла» остается большое количество человек, которые не расходятся. На место ЧП прибыл глава УМВД по Тюменской области, генерал Юрий Алтынов. Он отметил, что пострадавших в ходе операции нет. Преступники, устроившие стрельбу в ходе конфликта в ТРЦ, скрылись на своих машинах.

- В городе объявлен план «перехват». Пока действия стрелявших следователи квалифицируются как «хулиганство» и «незаконный оборот и хранение оружия», - добавил генерал Алтынов.

Тюменские медики подчеркивают, что пострадавших нет.

- Вызов в ТРЦ "Кристалл" поступил на пульт дежурного в 14.52. Бригада прибыла на место через 4 минуты. На данный момент никаких обращений за медицинской помощью не было, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Однако, очевидцы настаивают на своем: как минимум, одного из участников конфликта пуля, выпущенная из травмата все-таки задела:

- Мы вышли на парковку, после того, как услышали сигнал эвакуации, - взволновано рассказала нашему корреспонденту тюменка Анастасия. – Мы подошли прямо к их машине (участников конфликта – прим.ред.), но мы не знали, что это их машина. И мужчина говорил, что в него стреляли, в него попали, то есть, мы так поняли, что его ранили. И они сразу же уехали. Мы видели, как уезжал рендж ровер большой, черный… Как мы поняли, это они именно стреляли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1968" height="1072" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/718185" frameborder="0"></iframe> Очевидцы рассказывают о том, что произошло в ТРЦ.Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, сообщение по факту выстрелов поступило на пульт дежурной части в 14:49. На место чрезвычайного происшествия выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы.

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