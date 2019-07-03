2019-07-03T16:09:34+03:00
Происшествия

Срочно: в Тюмени ищут мужчин, устроивших перестрелку в ТРЦ «Кристалл»

Публикуем ориентировку
Алексей КОСЕНЧУК
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Срочно: в Тюмени ищут подозреваемых, устроивших перестрелку в ТРЦ «Кристалл»Срочно: в Тюмени ищут подозреваемых, устроивших перестрелку в ТРЦ «Кристалл»Фото: Татьяна Коркина
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В Тюмени разыскиваются четверо мужчин, трое из которых сегодня, 3 июля, в 14.47 устроили стрельбу из травматического оружия в магазине «Riccer» (в ТРЦ «Кристалл»). По предварительным данным, трое из них кавказской внешности.

Первый мужчина – среднего телосложения. Был одет в чёрную футболку с белой надписью на груди и серые джинсы с потёртостями. Второй – тоже среднего телосложения. Был одет в чёрную футболку с белой надписью, обтягивающие чёрные штаны с белыми полосками. Третий – худощавого телосложения, был одет в серую одежду.

Подозреваемые скрылись на чёрном автомобиле Range Rover T 421 УС/72. Стёкла тонированы и на белом «Мерседесе» (седан, г.н. не установлен, стёкла тонированы).

Фото: ориентировка

Фото: ориентировка

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемых, просьба сообщить по телефону: 79-43-10, 79-43-17 или 02. С мобильного телефона набирайте 112.

Напомним, сообщение по факту выстрелов поступило на пульт дежурной части в 14:49. На место чрезвычайного происшествия выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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