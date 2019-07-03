В Тюмени из-за выстрелов эвакуировали людей из торгового центра «Кристалл»

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-03T13:42:38+03:00

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В Тюмени экстренно эвакуировали посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра «Кристалл». Что именно там происходит, пока официальной информации нет.

Согласно сообщениям очевидцев, появившихся в социальных сетях, людей оперативно эвакуировали из ТЦ. К территории торгового центра стянуты несколько полицейских машин и единиц спецтехники МЧС, а также кареты скорой помощи.

- Вызов в ТРЦ "Кристалл" поступил на пульт дежурного в 14.52. Бригада прибыла на место через 4 минуты. На данный момент никаких обращений за медицинской помощью не было, дежурство продолжается, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

По сообщениям посетителей торгово-развлекательного центра, они слышали несколько выстрелов. После чего люди самостоятельно покинули здание ТРЦ. В настоящее время около "Кристалла" остается большое количество человек, которые не расходятся.

- Сообщение по факту выстрелов поступило в 14:49. На место выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы, - подтвердили в пресс-службе УМВД по городу Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU