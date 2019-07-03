2019-07-03T13:42:38+03:00
Происшествия

В Тюмени из-за выстрелов эвакуировали людей из торгового центра «Кристалл»

В полиции подтвердили сообщение о ЧП
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото из группы "ЧС Тюмень" во ВконтактеФото из группы "ЧС Тюмень" во Вконтакте
Изменить размер текста:

В Тюмени экстренно эвакуировали посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра «Кристалл». Что именно там происходит, пока официальной информации нет.

Согласно сообщениям очевидцев, появившихся в социальных сетях, людей оперативно эвакуировали из ТЦ. К территории торгового центра стянуты несколько полицейских машин и единиц спецтехники МЧС, а также кареты скорой помощи.

- Вызов в ТРЦ "Кристалл" поступил на пульт дежурного в 14.52. Бригада прибыла на место через 4 минуты. На данный момент никаких обращений за медицинской помощью не было, дежурство продолжается, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

По сообщениям посетителей торгово-развлекательного центра, они слышали несколько выстрелов. После чего люди самостоятельно покинули здание ТРЦ. В настоящее время около "Кристалла" остается большое количество человек, которые не расходятся.

- Сообщение по факту выстрелов поступило в 14:49. На место выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы, - подтвердили в пресс-службе УМВД по городу Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменский колледж закупит электронику известного бренда на 5 миллионов рублей
В Тюменской области мошенник получил субсидию из бюджета, занизив доход
В Тюмени новая школа готовится принять первых учеников
Банк УРАЛСИБ предлагает оплату услуг ЖКХ по единому лицевому счету в Мобильном и Интернет-банке
Тюменские дети, перенесшие рак, едут на «Игры победителей»
Ранее судимый за кражу сыра тюменец похитил восемь сковородок
Тюменские барды выступят на Грушинском фестивале
Сотни миллионов рублей задолжали тюменские предприятия своим работникам
В Тюмени на три дня закроют для транспорта участок улицы Хохрякова
«Лето в Тобольском Кремле» назвали главным событием июля
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт Masterсard»
Фестиваль «Ключ» соберет в Тюмени десятки деятелей искусств со всей страны
Тюменские гаишники вытащили пять человек из полыхавшего дома
Тюменка едва не забила сожителя скалкой, обвинив его в измене
В Тобольске горел приют для собак
Историческое здание в центре Тюмени продают почти за 80 миллионов рублей