В Тюмени убит Павел Колозян, устроивший стрельбу в торговом центре «Кристалл»

Изуродованное тело неоднократно судимого Павла Колозяна было обнаружено в районе ТЭЦ-2 в пятницу, 8 февраля. Мужчина был убит выстрелом в голову. Тюменцам Павел знаком: это то самый «стрелок из «Кристалла».

Что произошло?

Причину расправы над Колозяном выясняют следователи. В СКР по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмени» подтвердили факт убийства тюменца.

– На одной из баз отдыха города Тюмени было обнаружено тело мужчины 1991 года рождения с огнестрельным ранением головы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следственные органы проводят весь комплекс действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Уже проведен осмотр места происшествия, назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Отрабатываются версии произошедшего, – сообщает пресс-служба ведомства.

Подробности преступления следователи не раскрывают, однако нам удалось связаться со знакомыми семьи, которые рассказали, что убитый давно шел по «кривой дорожке». Характеристику Павлу дают не лестную.

– Увлекался боксом. Нигде не работал, но жил очень обеспеченно: иномарки, рестораны. Не удивлены случившемуся, но все-равно теперь как-то жалко его, – говорят они.

Павел Колозян первый слева, за ним его брат Татос. Фото с УМВД по Тюменской области

Кто такой Павел Колозян?

Жители Тюмени о погибшем узнали 3 июля 2019 года, когда средь бела дня он устроил стрельбу в ТРЦ «Кристалл». Напомним, тогда рядом с обувным отделом между четырьмя посетителями неславянской внешности произошел конфликт, результатом которого стала пальба и… эвакуация посетителей. Один из участников внезапной стрельбы был ранен. Преступники скрылись на двух дорогих иномарках – «Рендж-Ровере» и «Мерседесе». При побеге у одного из участников конфликта в руке был карабин, у другого нож. В Тюмени был объявлен план «Перехват».

Через несколько часов злоумышленники были задержаны. Стрелком оказался Павел Колозян. Выяснилось, что он приехал в ТРЦ, где увидел мужчину, с которым ранее у него был конфликт. Павел выпустил три пули из травматического оружия в своего врага, а после сбежал. При задержании у участников стрельбы обнаружили травматический пистолет и карабин. Вместе с Павлом в момент стрельбы в торговом центре находились его старший брат Татос Колозян (о котором Тюмень еще услышит в сентябре 2019 года) и приятель Тарон Абраамян. Вскоре все, кроме Павла, были отпущены на свободу.

Позже в видеобращении Колозян попросит прощения за дерзкую выходку в «Кристалле» у тюменцев.

Тем временем следствие выяснило, что Павел Колозян в 1995 году вместе с родителями переехал в Тюмень, где посещал школу и получил высшее образование, но является гражданином Армении и может скрыться от следствия. По этой причине мужчину арестовали.

Эвакуация из ТРЦ "Кристалл", где шла стрельбаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Ему предъявили обвинение в покушении на убийство и незаконное лишение свободы.

9 октября суд огласил приговор, по которому Павла приговорили к 11 месяцам общественных работ за умышленное причинение легкого вреда здоровью и отпустили под подписку о невыезде. Остальные участники конфликта избежали наказания.

Дело семейное?

Пока Павел ждал вынесения приговора суда, находясь под арестом, его старший брат Татос совершил налет на банк.

Утром 17 сентября 2019 года в заречной части Тюмени на улице Щербакова вооруженный мужчина в маске вбежал в офис отделения банка «Открытие» и, угрожая кассирам, похитил 1,2 млн рублей. Забрав деньги, грабитель скрылся с места преступления.

Искали налетчика более двух дней. Когда оперативники вышли на след подозреваемого, выяснилось, что грабитель им знаком. Им оказался 31-летний Татос Колозян – брат стрелка из ТРЦ «Кристалл».

Татос признался полицейским, что на преступление его толкнули отсутствие образования, жилья, работы, долги и наличие двух детей, которых нужно было кормить.

Полиция ищет налетчика на банк "Открытие". Фото УМВД по Тюменской области

С момента задержания и до суда, первое заседание которого состоялось 16 января 2020 года, второе – 27 января, налетчик находится в СИЗО. Приговор в настоящее время ему еще не вынесен.

Убийцу ищут

Татос Колозян не сможет похоронить младшего брата Павла по вполне понятным причинам. Причина убийства, как и сам убийца, пока не известны. Следователи выдвигают разные версии, одной из которых является конфликт на базе отдыха. Также рассматривается причастность к преступлению других лиц. Следствие ход дела не раскрывает.

– Проводятся все необходимые следственные мероприятия, убийцу ищут, – сухо заявили в Следственном комитете Тюменской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени из-за выстрелов эвакуировали людей из торгового центра «Кристалл» (подробнее)

Не поделили мокасины? Стало известно, из-за чего произошла стрельба в торговом центре Тюмени (подробнее)

Срочно: в Тюмени ищут подозреваемых, устроивших перестрелку в ТРЦ «Кристалл». Публикуем ориентировку (подробнее)

Тюменский торговый центр возобновил работу после произошедшей в нем стрельбы. Каждого входящего полицейские досматривали, прежде чем пустить внутрь (подробнее)

В Тюмени поймали квартет хулиганов, устроивший стрельбу в торговом центре

У участников конфликта изъяли травмат и охотничий карабин (подробнее)

В Тюмени задержан мужчина, подозреваемый в ограблении банка

Утром 17 сентября вооруженный в маске человек унес из финансового учреждения более миллиона рублей (подробнее).