В Тюмени поймали квартет хулиганов, устроивший стрельбу в торговом центре

Криминальная история с перестрелкой, которая произошла накануне в тюменском ТРЦ «Кристалл», благополучно завершилась. Пострадавших нет, торговый центр возобновил работу уже через несколько часов после эвакуации и, самое главное, хулиганы пойманы.

ПОМОГЛА ОРИЕНТИРОВКА

Сразу же после сообщений о стрельбе полиция Тюмени распространила ориентировку на четверых подозреваемых, трое из которых – кавказской внешности. Устроив потасовку, группировка тут же скрылась на двух автомобилях – чёрном автомобиле Range Rover T 421 УС/72 с и белом «Мерседесе». Оба авто – с тонированными стёклами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1968" height="1072" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/718185" frameborder="0"></iframe> Очевидцы рассказывают о том, что произошло в ТРЦ.Алексей КОСЕНЧУК

- Первый мужчина – среднего телосложения. Был одет в чёрную футболку с белой надписью на груди и серые джинсы с потёртостями. Второй – тоже среднего телосложения, был одет в чёрную футболку с белой надписью, обтягивающие чёрные штаны с белыми полосками. Третий – худощавого телосложения, одежда серого цвета, - говорится в ориентировке.

В городе был объявлен план «Перехват», тюменцы делились в социальных сетях сообщениями о том, что очень много патрулей ДПС. Тем не менее, новости о поимке хулиганов не приходили, если не брать в расчёт слухи в стиле «одна бабка сказала». Чем могли довольствоваться тюменцы – так это видеороликом с камер видеонаблюдения, которым поделилась с «Комсомолкой» наша читательница. Подлинность видео подтвердили и в полиции.

На кадрах видно, как троица выходит из торгового центра, в руках у одного из них – оружие. Через пару мгновений группировка «делает ноги» и скрывается с места происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1072" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/718202" frameborder="0"></iframe> Видео с камер наблюдения.

В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Тюмень» охранник торгового центра рассказал, что с травматом его никто не видел, оружие было спрятано. Причём пронести в торговый центр оружие оказалось довольно просто – на входе нету рамок металлодетектора. По словам Евгения (имя изменено, - прим. ред.), во время потасовки он находился на первом этаже, где его зона ответственности, и слышал звуки выстрелов.

- Насколько я знаю, между парнями произошла ссора. У одного был нож, у другого – травмат. – говорит охранник. - Полиция сразу допросила моих коллег, чья зона ответственности находится на втором этаже, но со мной никто не разговаривал.

Через два часа после ЧП торгово-развлекательный центр возобновил работу. Силовики начали запускать в здание персонал и посетителей, причём на входе всех осматривали. Из-за этого у дверей образовалась пробка, но давки не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/718208" frameborder="0"></iframe> Тюменцы возвращаются в ТРЦ "Кристалл" после эвакуации.Алексей КОСЕНЧУК

«СТРЕЛКИ» ПОЙМАНЫ

Утром 4 июля в УМВД по Тюменской области официально объявили: «стрелки» пойманы и доставлены в пункт полиции для дальнейшего разбирательства.

Оказалось, что конфликт между ранее судимым безработным 28-летним уроженцем Армении Арменом (имя изменено, - прим.ред.) и 40-летним Арсеном (имя изменено, - прим. ред) назревал давно. По всей видимости, чаша терпения у молодого человека переполнилась, и он трижды выстрелил из травмата в оппонента.

Оружие было не его – пистолет ему передал другой участник потасовки. Армена удалось задержать в 4 часа утра, позже были задержаны и другие подозреваемые.

Помимо травмата, в «активе» мужчин оказался и охотничий карабин – именно с ним и выходил из ТРЦ один из участников.

Всё оружие у группировки изъяли, в отношении «главного» стрелка составлены два протокола по ч. 6 ст.20.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1968" height="1072" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/718184" frameborder="0"></iframe> Глава УМВД по Тюменской области, генерал Юрий Алтынов прокомментировал инцидент в ТРЦ.Алексей КОСЕНЧУК

Между тем, точку во всей этой ситуации ставить пока рано – обстоятельства произошедшего выясняются.

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