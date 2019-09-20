В Тюмени задержан мужчина, подозреваемый в ограблении банка

СЕГОДНЯ 08:15 2019-09-20T08:15:21+03:00

В настоящее время он находится в отделе полиции

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В Тюмени задержан мужчина, которого подозревают в ограблении отделения банка «Открытие». Утром 17 сентября вооруженный в маске человек унес из финансового учреждения более миллиона рублей.

– Задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина, добавив, что расследование продолжается.

На этот момент больше ничего не известно. По информации пресс-службы, подробности дела будут, скорее всего, завтра.

Напомним, 17 сентября около 11.00 вооруженный мужчина в маске совершил ограбление отделение банка «Открытие», которое находится по улице Щербакова в Тюмени. В финансовом учреждении тут же сообщили, что клиентам беспокоиться не о чем: все деньги были застрахованы.

ИСТОЧНИК KP.RU