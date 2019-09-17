2019-09-17T12:13:39+03:00
Происшествия

Вооруженный мужчина вынес из тюменского банка больше миллиона рублей

Деньги, к счастью, были застрахованы
Вадим Бегун
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Все деньги, похищенные сегодня в банке, были застрахованы.Все деньги, похищенные сегодня в банке, были застрахованы.Фото: Виктория Аввакумова
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В Тюмени произошло вооруженное ограбление банка «Открытие», отделение которого располагается на улице Щербакова. Мужчина, решившийся на ограбление финансового учреждения сегодня, 17 сентября, днем, вынес из банка один миллион двести тысяч рублей.

Пресс-секретарь банка «Открытие» по Уральскому Федеральному округу Сергей Антонов в беседе с корреспондентом «Комсомольском правды – Тюмень» сообщил, что клиентам беспокоиться не о чем – все похищенные деньги принадлежат самому банку.

– Средства застрахованы. Отделение сегодня еще будет закрыто, но уже завтра продолжит свою работу, – добавил Антонов.

Напомним, ограбление финучреждения сегодня коло 11.00. Его совершил мужчина в маске с предметом, похожим на пистолет. Пока полицейские не рассылали ориентировку преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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