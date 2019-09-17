2019-09-17T11:32:22+03:00
Происшествия

Вооруженный мужчина в маске совершил ограбление банка в Тюмени

На место преступления выехали начальники городской и областной полиции
Вадим Бегун
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В Тюмени неизвестный ограбил банк "Открытие". Фото - "ЧС Тюмень".В Тюмени неизвестный ограбил банк "Открытие". Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени неизвестный в маске ограбил банк «Открытие», который находится на улице Щербакова. Сейчас на месте работают полицейские.

– В 10.50 поступило сообщение о том, что неизвестный в маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил из коммерческой организации денежные средства. На месте работает следственно-оперативная группа по установлению личности и местонахождения подозреваемого, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды Тюмень» пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Она также сообщила, что на место преступления выехали начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов и начальник городской полиции Евгений Козлов.

Полицейский дежурит рядом с банком, где совершено ограбление. Фото: Виктория Аввакумова

Полицейский дежурит рядом с банком, где совершено ограбление.Фото: Виктория Аввакумова

«Весь первый заречный в полицейских, на крыльце банка «Открытие» их целая толпа. Везде ходят опрашивают всех вокруг», – сообщают в социальных сетях очевидцы происшествия.

Полицейский автомобиль дежурит у банка. Фото: Виктория Аввакумова

Полицейский автомобиль дежурит у банка.Фото: Виктория Аввакумова

Как передает корреспондент "Комсомольской правды - Тюмень" с места событий, сейчас банк закрыт, внутрь пускают только сотрудников финансового учреждения. Тюменцам можно лишь воспользоваться банкоматом. Около здания находится одна полицейская машина.

Преступник, решившийся на ограбление банка средь бела дня, пока не найден. Очевидцы говорят, что это был худой мужчина в черном костюме. Также стало известно, что пистолет он не использовал. Пострадавших нет.

Пресс-секретарь банка "Открытие" по Уральскому Федеральному округу Сергей Антонов сообщил, что из банка похищено один миллион 200 тысяч рублей.

- Это деньги банка, они застрахованы. Отделение продолжит свою работу уже завтра, - добавил Антонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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