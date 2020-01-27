2020-01-26T19:24:31+03:00
Общество

Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 20 по 26 января 2020 года

Рассказываем о главных новостях минувшей недели
Алексей КОСЕНЧУК
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Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 20 по 26 января 2020 годаИтоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 20 по 26 января 2020 годаФото: pixabay.com
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Мы продолжаем нашу утреннюю рубрику понедельника и подводим итоги предыдущей недели. В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Тюмени и Тюменской области, которые произошли с 20 по 26 января 2020 года. Если вы что-то пропустили или не успели прочитать – самое время сделать это сейчас.

1. Главная новость недели – назначение ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова на должность нового министра науки и просвещения РФ.

Фальков стал министром. Фото: ТюмГУ

Фальков стал министром. Фото: ТюмГУ

Валерий Николаевич стал вторым тюменцев в числе министров, присоединившись к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, сохранившему свой пост. Вот здесь мы рассказывали, что известно о Фалькове. Многие тюменцы положительно оценили переход Валерия Николаевича на новую должность и рассказали о том, что будущий министр «рос на глазах у всего региона». После назначения все заинтересовались, кто станет ректором ТюмГУ. Пока точно ничего не известно, зато известно, кто назначен исполняющим обязанности ректора университета.

2. От новостей политических – к социальным. Маленький Дима Тишунин, которому собрали на лечение 163 миллиона рублей, прилетел в Филадельфию на лечение. Об этом на своей страничке в Инстаграме рассказали родители малыша.

Семья Тишуниных прилетела в Америку. Фото: инстаграм семьи Тишуниных

Семья Тишуниных прилетела в Америку. Фото: инстаграм семьи Тишуниных

Теперь Димка будет лечиться в The Children's Hospital of Philadelphia (детский госпиталь Филадельфии). Ему предстоит масса обследований, сдача анализов и дорогостоящий укол препаратом Zolgensma. Он вводится один раз внутривенно, и дальше дорогостоящее лечение не требуется, только реабилитация. Напомним, что перед Новым годом неизвестный человек анонимно перевел крупную сумму денег на спецсчет для лечения Димы Тишунина. В результате счёт был закрыт.

3. С другим счётом, на который народ перечислял деньги, всё не так радужно. На этой неделе стало известно: душещипательное сообщение от мамы девочки, якобы получившей ожоги из-за чайника, оказалось фейком.

Фейковый сбор денег на лечение девочки. Фото: Инстаграм

Фейковый сбор денег на лечение девочки. Фото: Инстаграм

Деньги на лечение перечисляли всем миром, однако вскоре выяснилось, что никакие средства не требуются, а документы, выложенные в общий доступ, – поддельные.

4. На этой неделе неприятный инцидент произошёл с тюменкой Валентиной Розенбах. Девушку, у которой диагностировано одно из самых редких в мире генетических кожных заболеваний – синдром Брука-Шпиглера, отказались посадить в такси из-за внешнего вида.

Таксист отказался везти девушку с обезображенным лицом. Фото: предоставлено героем публикации Фото: Из личного архива

Таксист отказался везти девушку с обезображенным лицом. Фото: предоставлено героем публикацииФото: Из личного архива

Дело в том, что на лице у Вали новообразования и шрамы, и водитель, испугавшись её внешнего вида, просто уехал с места заказа.

5. Завершим наш дайджест на положительной ноте. Тюменская чета пенсионеров спасла жизнь бабушке и ее трехлетнему внуку. Дело в том, что мальчик провалился под лёд, бабуля кинулась его спасать, но сама оказалась в воде.

Бабушка и внук провалились под лёд. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Бабушка и внук провалились под лёд. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

На их счастье о происшествии стало известно Владимиру Иннокентьевичу и Надежде Михайловне, которые тут же пришли на помощь к пострадавшим. Уже через некоторое время спасители и спасенные уже отогревались в доме.

Чего интересного нам готовит эта неделя? Скоро узнаем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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