Молодой, амбициозный, «рос» на глазах у всего региона: тюменцы высоко оценивают нового министра Фалькова

Ректор Тюменского университета, депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков назначен на должность министра науки и высшего образования. Об этом стало известно накануне, 21 января. Соответствующий указ уже появился на сайте правительства России.

Целеустремлен не по годам

Говоря о профессиональных качествах нового министра, следует отметить, что ректором ведущего вуза Тюменской области – Тюменского государственного университета – Фальков стал еще будучи в довольно «юном» для данной должности возрасте – в 34 года. До момента своего назначения на пост министра Валерий Фальков оставался самым молодым главой вуза в России. Кстати, высшее образование он получил в родных стенах, окончив в 2000 году юридический факультет.

Уже спустя три года Валерий Фальков стал заместителем заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ТюмГУ. А еще через четыре года, в 2007-м, занял пост заместителя директора по учебной работе Института государства и права ТюмГУ.

Поработав с марта 2013 года в качестве ректора ТюмГУ, в 2014 году Фальков вошел в резерв управленческих кадров под патронажем президента РФ. В 2013 году он также стал депутатом Тюменской городской думы. А тремя годами позднее вошел в региональный парламент, став депутатом Тюменской областной думы.

Валерий Фальков в составе колонны университета на Параде, посвященном Дню Победы. Фото facebook.com/vnfalkov

Оставаясь преданным образовательной среде, Валерий Фальков рационально выстроил работу в вузе: и научную, и преподавательскую. Так, по словам заместителя председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, члена фракции «Единой России» Эрнеста Валеева, он знает современные требования к научным организациям, высшим учебным заведениям.

– Я достаточно плотно работал с Фальковым в Тюменском госуниверситете, когда был председателем попечительского совета. Поэтому знаю его работу не понаслышке. Он высокоэрудированный, высокопрофессиональный человек. Я думаю, что его назначение произведено с учетом его деловых качеств, политического опыта. Считаю, он сможет хорошо выстроить работу министерства. Фальков – молодой, амбициозный человек, – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что новый министр прекрасно понимает, что в современном мире без развития науки и высшего образования невозможно представить будущее страны. В Тюмени Фальков успешно реализовывал проект по созданию регионального научного центра. Эта задача была поставлена президентом Владимиром Путиным в предыдущем послании главы государства Федеральному собранию.

– Фалькова хорошо знают по работе в Тюменской области. Он «рос» на глазах у всего региона. Был деканом факультета, последние годы работал ректором Тюменского госуниверситета. Я думаю, его опыт предыдущей опыт работы – и политический, и профессиональный – поможет на должном уровне исполнять обязанности министра, – подчеркнул депутат.

Не забывает корней

Будучи председателем комитета областной думы по социальной политике, Валерий Фальков в рамках реализации контрольных полномочий регионального парламента неоднократно посещал различные учреждения образования региона. В частности, народного избранника интересовала оснащенность образовательных школ и школ искусств.

Так, в рамках одной из поездок парламентарий ознакомился с модернизацией ресурсной базы тюменской детской школы искусств «Гармония». В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» и регионального проекта «Культурная среда» в учреждение поступили новые музыкальные инструменты, звукоусилители, интерактивные доски, пять комплектов мобильных компьютерных классов, графические планшеты, хоровые станки, мольберты, экспозиционно-выставочные витрины. Также в библиотечный фонд школы были приобретены более 400 единиц учебной литературы.

Еще одну свою рабочую поездку Фальков посвятил Новоселезневской средней общеобразовательной школе Казанского муниципального района, где прошли школьные годы депутата. Встретиться с парламентарием, на тот момент ректором ТюмГУ, пришли не только старшеклассники и работающие учителя, но и педагоги, когда-то учившие Валерия Фалькова.

Валерий Фальков во время посещения родной школы в Казанском районе. Фото duma72.ru

В ходе встречи он вручил руководству учреждения и учителям благодарственные письма и почетные грамоты, а также осмотрел класс с новым компьютерным оборудованием, который появился благодаря его непосредственной поддержке.

Тюмень – кузница кадров России

Между тем известие о назначении Валерия Фалькова министром науки и высшего образования Российской Федерации с восторгом восприняли в регионе.

«Тюменская область подтвердила статус кузницы управленческих кадров! Свою работу продолжают Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин. Министром науки и высшего образования назначен наш земляк Валерий», – написал глава региона Александр Моор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор пожелал коллегам удачи, добавив, что верит в успех новой команды. Будущие положительные изменения в сфере образования с назначением Валерия Фалькова связывают и его коллеги по ТюмГУ.

«Наш ректор Валерий Фальков – новый министр науки и образования! В прямом эфире заседания нового правительства вижу своего непосредственного руководителя и не могу поверить. Пожалуй, впервые в моей жизни события такого уровня вызывают интерес, радость и надежду. Именно Фалькову мы реально обязаны большинством наших успехов в трансформации гуманитарного образования и науки в ТюмГУ. Ситуация с наукой и высшим образованием в РФ начинает меняться к лучшему», – написал на своей странице в «Фейсбуке» Игорь Чубаров.

"Судя по улыбке, кое-кто ещё в 2011 году знал, что будет министром!" - так подписал фото, размещенное на странице в Фейсбуке, выпускник ТюмГУ Сергей Черепанов.

Своей историей знакомства и работы с Валерием Фальковым поделился и еще один его коллега – ведущий менеджер управления молодежной политики ТюмГУ Артем Березкин. Молодой человек пришел на первый курс ТюмГУ в 2013 году, когда Фалькова только избрали на должность ректора университета, в марте.

– Сейчас я продолжаю работать в университете и с абсолютной уверенностью могу сказать, что ТюмГУ-2013 и ТюмГУ-2020 – два принципиально разных университета во всех смыслах. Безусловно, университету есть куда стремиться. Главное, что он знает куда и продолжает уверенно двигаться в выбранном направлении. Отдельно стоит отметить, что Валерий Фальков – первый ректор в истории университета, который является его выпускником, – отметил Артем Березкин.

Молодой человек добавил, что назначение Валерия Фальков на должность министра – событие неожиданное и крайне приятное, и пожелал бывшему руководителю успехов на новой должности.

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