2020-01-22T07:21:53+03:00
Политика

Александр Моор: Тюменская область подтвердила статус кузницы управленческих кадров

В новом составе правительства РФ сразу два тюменца
Марина Васильева
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Фото vk.com/aleksandr__moorФото vk.com/aleksandr__moor
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Стал известен новый состав правительства Российской Федерации. Накануне, 21 января, премьер-министр России Михаил Мишустин обнародовал список министров.

К бывшему экс-губернатору Тюменской области, а ныне министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, присоединился ещё один тюменец – ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Соответствующий указ уже появился на сайте правительства России.

«Тюменская область подтвердила статус кузницы управленческих кадров! Свою работу продолжают Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин. Министром науки и высшего образования назначен наш земляк Валерий», – написал глава региона Александр Моор на своей странице во Вконтакте.

Губернатор пожелал коллегам удачи, добавив, что верит в успех новой команды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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