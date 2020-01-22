Александр Моор: Тюменская область подтвердила статус кузницы управленческих кадров

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:21:53+03:00

В новом составе правительства РФ сразу два тюменца

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Стал известен новый состав правительства Российской Федерации. Накануне, 21 января, премьер-министр России Михаил Мишустин обнародовал список министров.

К бывшему экс-губернатору Тюменской области, а ныне министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, присоединился ещё один тюменец – ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Соответствующий указ уже появился на сайте правительства России.

«Тюменская область подтвердила статус кузницы управленческих кадров! Свою работу продолжают Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин. Министром науки и высшего образования назначен наш земляк Валерий», – написал глава региона Александр Моор на своей странице во Вконтакте.

Губернатор пожелал коллегам удачи, добавив, что верит в успех новой команды.

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ИСТОЧНИК KP.RU