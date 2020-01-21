Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков назначен министром науки РФ

Итак, как было обещано, во вторник, 21 января, премьер-министр России Михаил Мишустин обнародовал список министров, которых он предложил ввести в новый состав правительства. К бывшему экс-губернатору Тюменской области, а ныне министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву (который сохранил свой пост), присоединился ещё один тюменец – ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Отныне Валерий Николаевич – новый министр науки и просвещения РФ. Что о нём известно?

Валерий Фальков родился в Тюмени 18 октября 1978 года, но всё детство провёл в Казанском районе. С раннего детства Валера проявлял большой интерес к учёбе, поэтому никто не сомневался, что свою жизнь мальчик свяжет с наукой. Окончив юридический факультет ТюмГУ, он поступает в аспирантуру – причём заканчивает её досрочно.

В 2003 году Фальков становится победителем Всероссийского конкурса на лучшую научную работу по вопросам избирательного права и процесса среди аспирантов российских вузов. Этот конкурс организует Министерство образования РФ и Центральная избирательная комиссия РФ. Попутно молодой юрист с успехом защищает кандидатскую диссертацию. Тема – мудрёная: «Совершенствование правового регулирования предвыборной агитации в Российской Федерации по специальности 12.00.02 — конституционное право, муниципальное право».

Вместе с учёбой в том же году Валера Фальков начинает свою трудовую деятельность. Учитывая его любовь к учёбе, самосовершенствованию и стенам родного вуза, он становится заместителем заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ТюмГУ. Там же занимал должность директора по учебной работе Института государства и права.

Несмотря на работу со студентами, Валерий Фальков не забывает и о школьниках. Ректор ТюмГУ становится инициатором и организатором межрегиональной многопрофильной олимпиады для школьников «Менделеев». Курировал и образовательные программы «Перспективы Тюменского региона: новые индустрии и кадровый потенциал», запущенной Московской школой управления «СКОЛКОВО» по заказу Губернатора Тюменской области в сотрудничестве с Тюменским государственным университетом.

СПРАВКА «КП»

Как складывалась карьера будущего министра науки и просвещения РФ:

- 2006 – 2013 годы – член Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса;

- 2007 - 2011 годы - проректор по дополнительному образованию и филиалам ТюмГУ.

- 2009 - 2011 годы - председатель Совета молодых ученых и специалистов Тюменской области. В 2011 году Совет был признан одним из наиболее эффективно работающих в России.

- 2011 - 2012 годы - директор Института права, экономики и управления ТюмГУ.

- 2012 - 2013 годы - исполняющий обязанности ректора Тюменского государственного университета.

- 21 марта 2013 года – избрание Валерия Фалькова ректором ТюмГУ на конференции трудового коллектива.

- С марта 2012 года – заместитель председателя регионального отделения Ассоциации юристов России, председатель тюменского городского отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

- 2013 - 2016 годы - депутат Тюменской городской Думы VI созыва, член регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы.

- 2014 год – входит в резерв управленческих кадров под патронажем Президента РФ.

- 30 апреля 2015 года – избрание Валерия Фалькова председателем Совета ректоров вузов Тюменской области.

- 18 сентября 2016 года по н/в - депутат Тюменской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 17.

- 17 апреля 2018 года – назначение Валерия Фалькова ректором ТюмГУ по решению Аттестационной комиссии Минобрнауки России.

- 15 января 2020 года – включен в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

- 21 января 2020 года – назначен Министром науки и высшего образования Российской Федерации.