Стало известно, кто возглавил тюменский вуз вместо ставшего министром Валерия Фалькова

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:09:05+03:00

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Исполняющим обязанности ректора Тюменского государственного университета назначили Елену Тумакову. В пресс-службе вуза эту информацию подтвердили.

Елена Тумакова – проректор – начальник управления по образовательной деятельности. В 2000 году окончила филологический факультет в этом же университете.

После получила ученую степень кандидата филологических наук, является доцентом. Елена Владимировна преподает дисциплины по русскому языку, сообщает «МегаТюмень».

Напомним, что Валерия Фалькова, который ранее возглавлял ТюмГУ, назначили на пост министра науки и образования Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU