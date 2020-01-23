В Тюмени собирали деньги на лечение девочки, которая якобы получила ожоги от взорвавшегося чайника

«Прошу откликнуться неравнодушных. Моей знакомой мужа нужна помощь: взорвался стеклянный чайник и малышка получила сильные ожоги (12%). Девочке делают перевязку под наркозом, бесплатный она не выдерживает, импортный стоит 15800». Такое душещипательное сообщение от мамы девочки Екатерины Т. гуляет по тюменским пабликам уже пару месяцев. По словам женщины, она не может оплачивать столь дорогостоящие процедуры, ведь 15800 рублей необходимы «на каждую перевязку и наркоз».

- Как же вы справляетесь с бедой в одиночку? – спрашивали у матери пользователи сети.

- Пока сама справлялась. То сама тянула, то родня помогала. Сегодня решила обратиться за помощью. Понимаю, что дальше – всё, не вытяну, - говорит Екатерина.

Переписка во ВКонтакте. Фото: скриншот с youtube

А деньги-то не требуются…

Тюменцы, да и жители других городов, откликнулись на беду и стали собирать деньги с миру по нитке. Одни перечисляли по 100 рублей, другие – по несколько тысяч, чтобы помочь девочке в лечении в ожоговом отделении ОКБ№1. Однако вскоре выяснилось, что никакие средства не требуются, а документы, выложенные в общий доступ – поддельные.

– Информация, которая размещена в социальных сетях, в полной мере не соответствует действительности, - цитирует заместителя главврача по медицинской части терапевтического стационара ОКБ№1 Алексея Барадулина «Регион-Тюмень». – Экстренная медицинская помощь осуществляется бесплатно, в рамках государственной гарантии по полису ОМС. Если есть какие-то случаи, мы просим обращаться в администрацию и к руководству лечебных учреждений.

Тысячу рублей на «лечение» девочки отправила и жительница Уфы Оксана Латыпова. По словам женщины, она совершила два платежа – 19 и 26 декабря. Однако после того, как она увидела третий пост с призывами о помощи, усомнилась в правдивости сообщения и «прошла мимо».

Вскоре благотворительница из Владивостока Екатерина Попова увидела сообщение о том, что от лица Екатерины пишет якобы её муж.

- Появился пост о том, что она якобы написала на мужа в полицию. Возврата денег нет, заявления без подписи, без печати. Навевает мысли на то, что это всё подлог, - рассказала Екатерина Попова.

Пост во "ВКонтакте". Фото: скриншот с youtube

Кто виноват и что делать?

Между тем, Екатерина с дочерью в ожоговом отделении действительно лежали. Правда, это было в 2018 году, а не в декабре 2019-го, как указано в чеках. Более того, такие чеки, которые предоставила Екатерина в социальных сетях, в ОКБ№1 не выдают.

Сама же Екатерина уверяет, что сборов никаких не проводила, но на карту ей «упало» более 70 тысяч рублей. По словам девушки, вероятнее всего, инициатором «сборов» стал отец ребёнка. Мужчина, которому предстоит выплачивать алименты, начал угрожать бывшей супруге, что сделает её жизнь невыносимой. Вот Катя и решила, что за всей этой вакханалией стоит её экс-благоверный.

Отец ребёнка Александр Воробьёв г заявления Екатерины опровергает: с ней он давно не общается и к сбору денег не имеет никакого отношения. Да и о самой ситуации мужчина узнал только тогда, когда к нему нагрянули полицейские и вышли на связь благотворители из Москвы.

- У меня спросили, где я живу, где прописан, кто прописан у меня по месту жительства. Никаких денег я не требовал и никакие посты в Интернете не выставлял. Смысла это делать у меня нет никакого, - говорит Саша.

Фото в Инстаграме. Фото: скриншот с youtube

История, мягко говоря, запутанная. Кто говорит правду, а кто лжёт – предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов, которые уже разбираются в семейных дрязгах. Сама же Екатерина утверждает, что не потратила «собранных» средств и готова все деньги вернуть обратно людям.