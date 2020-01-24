В пригороде Тюмени бабушка с трехлетним внуком провалились под лед

Тюменская чета пенсионеров спасла жизнь бабушке и ее трехлетнему внуку. Дело в том, что мальчик провалился под лед, родственница кинулась его спасать и сама оказалась в воде.

– Мы на этой горке были с внуком за зиму много раз. Уже собирались домой, как Ваня увидел, что в снегу лежат доски, и побежал к ним. В этот момент позвонили родственники, я только успела нажать на трубку, как буквально за секунду внук скрылся из вида. Я бросилась к месту, где он стоял. Провал во льду оказался большим, сразу даже не удалось подойти близко к ребенку, – вспоминает Татьяна Васильевна.

На их счастье, рядом живет семейная пара пенсионеров – Владимир Иннокентьевич и Надежда Михайловна. Их участок находится почти на берегу на улице Земляничной. Мужчина подошел к окну и увидел, что на льду водоема бегают люди, а после услышал громкие крики.

Пенсионеры спасли людей, уходящих под лед. Фото с сайта ГУ МЧС по Тюменской области.

– Мы быстро оделись, побежали на лед. Увидели, что в воде ребенок и женщина: мальчик держался за нее, она старалась не уйти под лед. Медлить было нельзя. Я набирала на телефоне службу спасения, а муж подполз ближе к провалу и смог ухватить малыша. Ребенка выталкивала к нам и тонувшая женщина. Она, хоть и была наполовину подо льдом, нашла силы выкарабкаться из полыньи, – рассказывает Надежда Михайловна.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Тюменской области, спустя несколько минут спасители и спасенные уже отогревались в доме. Продрогшего в ледяной воде Ваню обтерли водкой, переодели в сухое, и дождались приезда скорой помощи. Специалисты экстренных служб не выявили каких-либо нарушений в здоровье людей.

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