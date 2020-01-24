В Тюмени водитель такси отказался садить в машину пассажирку с обезображенным лицом

Неприятный инцидент произошёл с жительницей Тюмени Валентиной Розенбах. Девушку, у которой диагностировано одно из самых редких в мире генетических кожных заболеваний – синдром Брука-Шпиглера – отказались садить в такси из-за внешнего вида. Дело в том, что на лице у Вали – новообразования и шрамы, и водитель, испугавшись её внешнего вида, просто уехал с места заказа.

«Он стал отнекиваться»

- Вчера я вызвала машину через службу такси, - рассказывает Валентина. – Приехала машина. Я подошла сначала к заднему пассажирскому сиденью, но дверь не открывалась – то ли сломана была, то ли просто закрыта. Как только я открыла дверь с передней стороны, водитель на меня посмотрел и начал неадекватно реагировать. Он стал отнекиваться и заявил, что не поедет со мной в такси. Закрой, говорит, дверь – я не поеду. И благополучно уехал.

Такое отношение к клиентам и человеку Валю неприятно удивило. Девушка тут же перезвонила оператору и спросила, по какой причине водитель отказался её везти.

- Девушка, конечно, не знала о моей ситуации и предложила вызвать следующую машину. Я согласилась, села в другую тачку и без проблем уехала, - говорит Валя.

Однако осадок от поведения предыдущего водителя у тюменки остался. Пока она добиралась на другой машине на места назначения, вновь позвонила оператору и оставила жалобу на водителя.

- Ответ служба такси пока не дала, но, думаю, ответят. Перезвонить обещали. Меня поразила эта дикая ситуация. Да, это, может, было бы некультурно, но водитель мог бы меня спросить: «А заразно ли вообще моё заболевание?». В конце концов, с собой я всегда вожу папку с кучей анализов, которые все в норме. Мне очень жаль других людей, которые находятся в такой же ситуации, как я. Они вынуждены скрываться, сидеть дома и редко выходить в люди, потому что реакция общества в некоторых местах непредсказуемая. Люди часто на меня обращают внимание, но такие случаи – редкость.

Валя редко фотографируется, и старается не сильно выпячивать свою болезнь. Фото: предоставлено героем публикации

По словам Вали, лечение её недуга – очень дорогое и сложное. Чтобы избавиться от напасти, ей необходима высокотехнологичная помощь, потому что шрамов – и так уже оставили предостаточно. Однако первый шажок к выздоровлению тюменка уже делает – скоро она отправится на первую операцию в Екатеринбург.

Между тем, в самом такси информацию пока никак не комментируют, ссылаясь на то, что «сейчас нет связи с офисом». Сама Валентина рассказала, что в такси принесли извинения девушке за поведение водителя. С мужчиной проведена беседа, от принятия заказов от Валентины он отстранён.

Что говорят люди?

О поведении водителя Валентина написала и в местных пабликах. Однако некоторые тюменцы вступились и за водителя: кто знает, что за заболевание?

- Водитель боялся заразиться, наверное. Может, в детстве видел, как кто-то умер от заболевания кожи. Это я к чему: компания тут не причём. А водитель, может, и воспитанный, но не образованный. Меня так с работы увозить не хотят. Думают, если я вызываю такси в противотуберкулезный диспансер, значит лечусь там и могу их заразить. И мне их не в чем обвинить. Приходится писать в комментариях: «медицинский работник», - рассказывает Нина Нохрина.

- В Москве таксисты отказываются возить китайских туристов, боясь заразится. Здесь точно такой же случай, водила просто испугался, - отмечает тюменец Игорь.

В такси пообещали девушке разобраться с ситуациейФото: pixabay.com

СПРАВКА «КП»

Синдром Брука-Шпиглера – это редкое наследственное аутосомно-доминантное заболевание, которое характеризуется развитием множественных опухолей. Обычно они доброкачественные, но иногда переходят в злокачественные. Известно, что у женщин заболевание протекает более тяжело. Оно уродует внешность и способствует развитию депрессии или других психологических проблем.

BSS (такова аббревиатура) назван по имени английского дерматолога Brooke Henry Amrose Grumdy. В первый раз заболевание было описано в 1892 году.