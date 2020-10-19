Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 20 октября 2020 года: ЗАГСы, суды и органы госвласти перешли на удаленку

В Тюменской области ЗАГСы, суды и органы госвласти перешли на удаленку. Фото: Вадим Бегун

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 142 и составило 11 692 человека.

Всего зараженных: 11 692.

Количество смертей: 51.

Режим повышенной готовности: до 12 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 24 человека выздоровели (за весь период - 8104), шесть детей заболели, 22 пациента на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 584 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 741 человек находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 51 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Региональный координационный центр добровольчества, соцработники в рамках акции «#МЫВМЕСТЕ» помогают пожилым людям, находящимся на самоизоляции. С марта областной координационный центр, диспетчерские пункты приняли 156 тысяч обращений, в том числе 500 о психологической поддержке. Основная задача центра – прием заявок на доставку лекарств, продуктов питания, предметов первой необходимости.

При легком течении вирусных заболеваний назначение антибиотиков не требуется. Об этом предупреждают практикующие врачи-терапевты на фоне растущего числа бессимптомных больных с коронавирусом.

В Тюменской области органы ЗАГС на время решили ограничить личный прием граждан и перейти на дистанционный режим работы. Ограничения, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в связи с распространением коронавируса, продлятся с 19 октября по 1 ноября.

В Тюменской области частично приостановили профилактическую и плановую медицинскую помощь. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе в связи с распространением коронавируса.

Тюменская больница водников возвращается к работе по инфекционному профилю. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции. В областной столице отмечается рост числа жителей, которые заболевают COVID-19 и пневмонией, требующей стационарного лечения.

В Тюменской области в исполнительных органах государственной власти приостановили личный прием граждан и представителей организаций. Ограничения продлятся до 1 ноября.

Тюменцам объяснили, почему им отказывают в обслуживании без масок. Дело в том, что это обязательное условие для снижения риска заболевания коронавирусной инфекцией.

Наращивание коечного фонда для заболевших коронавирусом – сейчас одна из приоритетных задач. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

За последние сутки в России выявлено 15 982 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.