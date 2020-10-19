Тюменцев призвали не злоупотреблять антибиотиками в условиях пандемии коронавируса. Фото - pixabay.com.

При легком течении вирусных заболеваний назначение антибиотиков не требуется. Об этом предупреждают практикующие врачи-терапевты на фоне растущего числа бессимптомных больных с коронавирусом.

– Таким пациентам нужны термометрия и обильное питье, а подключение антибиотиков ведет к общей резистентности популяции. Иными словами, когда потом антибиотики будут нужны, то они могут не подействовать, – отмечают в оперативном штабе.

Коронавирус, как и любой другой вирус, антибиотиками не лечится, но снижает иммунную защиту, и в организм попадают бактерии, которые могут вызвать грозные осложнения. И с ними как раз и нужно бороться антибиотиками, сообщает Минздрав России.