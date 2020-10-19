Тюменская больница «Водников» снова примет больных коронавирусом. Фото: Вадим Бегун

Тюменская больница водников возвращается к работе по инфекционному профилю. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции. В областной столице отмечается рост числа жителей, которые заболевают COVID-19 и пневмонией, требующей стационарного лечения.

– Больница была перепрофилирована и начала работу как инфекционный госпиталь 21 июня, через два месяца была возобновлена прежняя работа с учетом стабилизации обстановки. Учреждение было готово в течение нескольких дней восстановить перепрофилированный режим работы, произвести зонирование, пополнить запасы лекарственных средств, расходных материалов, средств индивидуальной защиты, – отметила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

В ведомстве также сообщили, что теперь дежурства по профилям «терапия», «хирургия», «неврология» переводятся из этой больницы в другие клиники. Напомним, что в минувшую субботу был запущен моногоспиталь на 250 коек в «Роднике», в больнице водников организуют 140 коек.