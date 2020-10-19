Волонтеры помогают пожилым тюменцам на самоизоляции. Фото - pixabay.com.

Региональный координационный центр добровольчества, соцработники в рамках акции «#МЫВМЕСТЕ» помогают пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Об этом сообщила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения департамента соцразвития Гульнара Байматова.

С марта областной координационный центр, диспетчерские пункты приняли 156 тысяч обращений, в том числе 500 о психологической поддержке. Основная задача центра – прием заявок на доставку лекарств, продуктов питания, предметов первой необходимости.

Кстати, в регионе работает единый телефон консультационного пункта – 8-800-201-41-41. Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00 от всех жителей региона. При центрах социального обслуживания в муниципалитетах созданы диспетчерские пункты.