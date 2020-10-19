Тюменский ЗАГС перешел на дистанционный режим работы с 19 октября. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области органы ЗАГС на время решили ограничить личный прием граждан и перейти на дистанционный режим работы. Ограничения, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в связи с распространением коронавируса, продлятся с 19 октября по 1 ноября.

Физические лица могут направлять письменные обращения в адрес начальника управления по почтовому адресу или в электронном виде через портал услуг. В течение двух недель услуги будут осуществляться только по предварительной записи, за исключением государственной регистрации смерти, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что из-за коронавируса в Тюменской области стало меньше свадеб.

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