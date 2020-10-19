В Тюменской области из-за коронавируса приостановили плановую медицинскую помощь. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области приостановили профилактическую и плановую медицинскую помощь. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе в связи с распространением коронавируса.

Как отметили в пресс-службе департамента здравоохранения области, в октябре врачи отмечают рост заболеваемости внебольничными пневмониями, из них 23% обусловлены заболеванием COVID-19. Специалисты дополняют, что половина заболевших переносят пневмонию в легкой форме, что позволяет проходить лечение амбулаторно. Однако ориентир на выездную форму работы медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи. К тому же, треть медработников региона находятся на листках нетрудоспособности.

– С учетом эпидемиологической ситуации в регионе, а также для обеспечения доступности медицинской помощи и перераспределения медперсонала вводятся ограничения по оказанию профилактической и плановой медицинской помощи. Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене, – сообщила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

По ее словам, ограничения затронут и стационары, где переносятся на более поздний срок плановые госпитализации и проведение операций. Исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время – это «кардиология», «онкология», «травматология», «гематология» и прочее (помощь оказывается в прежнем режиме – как экстренном, так и плановом).