В Тюмени органы госвласти приостановили личный прием граждан. Фото - Департамент труда и занятости населения Тюменской области.

В Тюменской области в исполнительных органах государственной власти приостановили личный прием граждан и представителей организаций. Ограничения продлятся до 1 ноября.

– Все возникающие вопросы, касающиеся занятости населения, трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, можно направить дистанционно следующими способами: посредством формы на официальном сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области (depzan.admtyumen.ru), факсимильной связью на номер (3452) 426-337, по адресу официальной электронной почты: dep_zan@72to.ru, в ящик для корреспонденции (улица Советская, дом 61), по телефону приемной: (3452) 426-039, – сообщили в департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области частично приостановили профилактическую и плановую медицинскую помощь. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе в связи с распространением коронавируса.

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