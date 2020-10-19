Тюменцам объяснили, почему им отказывают в обслуживании без масок. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам объяснили, почему им отказывают в обслуживании без масок. Дело в том, что это обязательное условие для снижения риска заболевания коронавирусной инфекцией.

– В числе вводимых ограничительных мер предусматривается обязательное ношение масок в общественных местах. Это требование становится обязательным для исполнения, а при несоблюдении виновные могут быть привлечены к ответственности. В том случае, когда введен так называемый масочный режим, любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что действия хозяйствующих субъектов, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях масочного режима гражданам-потребителям в посещении торговых объектов без масок, не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие и нарушающие права потребителей.