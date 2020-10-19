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Коронавирус Covid-19

Тюменская область наращивает коечный фонд для лечения больных коронавирусом

Сегодня запустили моногоспиталь на базе больницы водников
Вадим Бегун
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Тюменская области наращивает коечный фонд для лечения больных коронавирусом. Фото со страницы Александра Моора в ВК.

Тюменская области наращивает коечный фонд для лечения больных коронавирусом. Фото со страницы Александра Моора в ВК.

Наращивание коечного фонда для заболевших коронавирусом – сейчас одна из приоритетных задач. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В субботу запустили моногоспиталь на 250 коек в «Роднике», сегодня – на 140 коек в больнице водников. Лечебное учреждение летом работало как моногоспиталь, поэтому штат готов бороться с инфекцией и спасать людей», – рассказал в социальных сетях глава региона. Он также попросил местных жителей соблюдать меры безопасности, беречь себя и своих близких.

Отметим, что в октябре врачи отмечают рост заболеваемости внебольничными пневмониями, из них 23% обусловлены заболеванием COVID-19. Специалисты дополняют, что половина заболевших переносят пневмонию в легкой форме, что позволяет проходить лечение амбулаторно. Однако ориентир на выездную форму работы медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи. К тому же треть медработников региона находится на больничном.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что для обеспечения доступности медицинской помощи и перераспределения медперсонала вводятся ограничения по оказанию профилактической и плановой медицинской помощи. В связи со сложной эпидобстановкой в поликлиниках приостановлены профилактические медосмотры, диспансеризация и плановые приемы узких специалистов.

Ограничения затронут и стационары, где переносятся на более поздний срок плановые госпитализации и проведение операций. Исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время: «кардиология», «онкология», «травматология», «гематология» и прочее (помощь оказывается в прежнем режиме – как экстренном, так и плановом).

Распространение коронавируса в мире