Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 13 мая 2023 года

Фото: администрация Тюменского района.

В Тюменской области с 7 мая 2023 года губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Сегодня в регионе действуют восемь ландшафтный возгораний, два из которых локализованы, два вновь зарегистрированы. 12 мая власти продлили противопожарный режим до 3 июня 2023 года. Жителям запрещено посещать леса и сжигать сухую траву.

Постепенно в Тюменской области начали находить виновников лесных пожаров. Прокуратура привлекла в административной ответственности глав семи сельских поселений за нарушения требований пожарной безопасности. На них заведены дела по административным правонарушениям и в дальнейшем будет назначено наказание в виде штрафа на сумму более 20 тысяч рублей.

Понемногу ситуация с пожарами в регионе восстанавливается. 12 мая в тюменской деревне Речкина возгорание на площади порядка 4 тысяч гектаров было локализовано.

Огонь все еще фиксируется в населенных пунктах Янтык, Чаплык и Муллаши. На помощь тюменским спасатели приехали пожарные из других регионов России – с Ямала и из Карелии.

Сотрудники ГИБДД на федеральных трассах Тюменской области ввели режим повышенной готовности из-за ландшафтных пожаров вблизи автомобильных дорог. При обнаружении задымления специалисты ограничат скорость автомобилистов на проезжей части до 70 километров в час.

Роспотребнадзор продолжает производить контроль воздуха в Тюменской области. Так, в некоторых населенных пунктах региона и Тюмени в пробах, отобранных 11 мая, было установлено превышение по взвешенным веществам, мелкодисперсным частицам РМ10, углероду (сажа) и оксида углерода.

Представители Духовного управления мусульман Тюменской области стали молиться о дожде. Коллективные молитвы «Истиска намаз» прошли сегодня с призывом послать дождь.

Согласно данным синоптиков, осадки в Тюмени прогнозируются 19 мая 2023 года. До этого в городе ожидается теплая и сухая погода.