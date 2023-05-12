В Тюменской области глав семи сельских поселений наказали за нарушения требований пожарной безопасности

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области главы семи сельских поселений привлечены к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Прокуратура Аромашевского района в марте провела проверку исполнения администрациями сельских поселений правил пожарной безопасности.

Сотрудники надзорного органа выяснили, что руководители поселений не обеспечили первичные меры. Так, в некоторых населенных пунктах не были обеспечены подъезды техники к пожарному резервуару, а часть из них находилась в неисправном состоянии, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

На глав сельских поселений прокуратура завела дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Им было назначено наказание в виде штрафа на сумму более 20 тысяч рублей каждому. Нарушения по заявлению прокуратуры устранены.

Напомним, что в регионе ситуация с лесными пожарами по-прежнему напряженная. На сегодняшний день в Тюменской области зафиксировано восемь ландшафтных возгораний. О ситуации с пожарами на 12 мая редакция рассказывала в отдельном материале.