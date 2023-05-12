Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 12 мая 2023 года

Фото: администрация Тюменского района.

С 7 мая 2023 года в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Сегодня в регионе действуют девять ландшафтных возгораний, два из которых локализованы. 12 мая 2023 года в четырех районах Тюменской области прогнозируется пятый класс пожарной опасности. Штормовой ветер может ухудшить ситуацию со стихией.

По данным сотрудников МЧС и властей, на сегодняшний день огонь не несет угрозы населенным пунктам, пожарная обстановка в регионе стабилизировалась. Постепенно в селе Успенка и других деревнях, пострадавших от пожаров, добровольцы и пожарные начали расчистку участков, где сгорели дома. Разбор проходит на трех территориях, мусор примет полигон в селе Онохино.

Согласно подсчетам МЧС, в селе Успенка сгорели 10 жилых домов и почти 50 хозпостроек. Работу в населенном пункте курируют на местах главы муниципальных образований. Кроме того, в СНТ «Энергостроитель» под Тобольском выгорели более 70 дач.

Примечательно, что от огня в регионе страдают не только жилые и дачные дома, но и детские и муниципальные учреждения. Так, в Тюменской области несет потери детский лагерь «Олимпийская Ребячка», который расположен в 40 километрах от города. Сотрудники учреждения на сегодняшний день устраняют последствия пожара и подсчитывают ущерб. Напомним, из опасной зоны возгорания там было вывезено порядка 260 детей.

Смог и гарь продолжают беспокоить жителей Тюмени. Сегодня в пресс-службе Информационного центра региона отметили, что задымление в Тюмени в ночь с 10 на 11 мая возникло из-за пожаров в Шатровском районе Курганской области. При этом за помощью в медицинские учреждения из-за гари обратились семь жителей Тюменской области. Люди начали задыхаться, им была оказана помощь. Тюменцам врачи рекомендуют надевать на улице защитные маски и по возможности держать окна закрытыми.