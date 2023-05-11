В Тюменской области на 11 мая 2023 года действуют девять лесных пожаров

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области действуют девять лесных пожаров. Такие данные озвучили в департаменте лесного комплекса на 11 мая 2023 года. Два возгорания в регионе локализованы. За прошедшие сутки зарегистрирован один новый лесной пожар, устранено восемь возгораний на общей площади более 5 тысяч гектаров.

Четвертый класс пожарной опасности прогнозируют в четырех районах Тюменской области. В частности, в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах. Особо опасно в регионе будет завтра, 12 мая. В Тюменской области синоптики прогнозируют штормовой ветер.

– На сегодняшний день пожарная обстановка в регионе стабилизировалась. Но ситуация остаётся очень серьезной. По погодным условиям уже с завтрашнего дня (с 12 по 14 мая) на всей территории области прогнозируется пятый – наивысший класс пожарной опасности. В таких условиях риск возгораний очень велик, а шанс быстро потушить огонь невелик, – рассказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.

Добавим, что в Тюменской области снята угроза населенным пунктам от лесных пожаров, сообщали накануне в региональном правительстве.