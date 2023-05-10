Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области снята угроза населенным пунктам от лесных пожаров. Для тушения огня в регионе привлечена авиация. В частности, самолет ИЛ-76 МЧС России и четыре вертолета. Специалисты за прошедшие сутки произвели 360 сбросов воды.

Помогали бороться с огнем спасателям группировки МЧС из Республики Татарстан, Оренбургской и Самарской областей. В тушении пламени принимают участие более 1200 человек и 214 единиц техники.

Аналогичная ситуация происходит в Свердловской области, где пожарные не дают огню добраться до местных сел и деревень.