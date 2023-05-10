Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 мая 2023 12:54

В Тюменской области снята угроза населенным пунктам от лесных пожаров

В тушении пламени принимают участие более 1200 человек
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области снята угроза населенным пунктам от лесных пожаров. Для тушения огня в регионе привлечена авиация. В частности, самолет ИЛ-76 МЧС России и четыре вертолета. Специалисты за прошедшие сутки произвели 360 сбросов воды.

Помогали бороться с огнем спасателям группировки МЧС из Республики Татарстан, Оренбургской и Самарской областей. В тушении пламени принимают участие более 1200 человек и 214 единиц техники.

Аналогичная ситуация происходит в Свердловской области, где пожарные не дают огню добраться до местных сел и деревень.