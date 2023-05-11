7 жителей в Тюменской области обратились за помощью в больницу из-за дыма и гари 9 и 10 мая

Людям была оказана своевременная помощь.

В Тюменской области семь жителей обратились за помощью в медицинские учреждения из-за задымления с 9 по 10 мая 2023 года. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Людям была оказана своевременная помощь. Врачи предупреждают, что продукты горения могут вызвать обострение хронических заболеваний. При симптомах тюменцам стоит обратиться к медикам. Врачи советуют жителям использовать на улицах защитные маски, пить много воды и установить дома кондиционеры или воздухоочистители.

– Продукты горения опасны для человека. В группе риска дети, люди старше 60 лет, имеющие аллергию, люди с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой патологией, а также будущие мамы. Загрязненный воздух может стать причиной острого бронхита, обострения хронических обструктивных заболеваний легких, способствовать декомпенсации сердечно-сосудистых заболеваний, – рассказал врач-пульмонолог ОКБ № 1 Алексей Кохно.

Напомним, что родители в Тюмени умоляют администрацию и правительство перевести школьников на дистанционное обучение из-за смога и гари в городе.