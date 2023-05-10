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НовостиОбщество10 мая 2023 10:32

Тюменские родители просят перевести школьников на дистанционное обучение из-за пожаров

Родители умоляют закрыть детсады и техникумы
Серафима Краснова
Родители умоляют закрыть детсады и техникумы.

Родители умоляют закрыть детсады и техникумы.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменские родители просят перевести школьников на дистанционное обучение из-за гари и смога от пожаров. Жители обеспокоены повышенной концентрацией вредных веществ в атмосфере. Претензии появились в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Также родители умоляют закрыть детсады и техникумы.

– Загрязнение воздуха будет всю неделю, согласно источнику IQ Air. Так почему не приостановить деятельность таких организаций, как детские сады, школы, колледжи? Почему не минимизировать негативное воздействие вредных веществ на самые уязвимые слои населения, если существует угроза здоровью? – пишут пользователи в социальных сетях.

Напомним, концентрация ПДК в Тюмени в 17,3 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.