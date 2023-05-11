Детский лагерь «Олимпийская Ребячкa» пострадал от ландшафтных пожаров в Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области от лесных пожаров несут потери детские лагеря. Детское учреждение «Ребячья республика» – «Олимпийская Ребячка» пострадало от возгорания. Об этом рассказала генеральный директор Лариса Шилова в социальных сетях. Руководитель обратилась к жителям.

– Все мы с вами переживаем сейчас экстремальную ситуацию, связанную с пожарами на территории Тюменской области. На сегодня ситуация в лагерях спокойная. Мы продолжаем подготовку к летней оздоровительной кампании. Филиал «Ребячья республика» не понес ущерба от лесного пожара. Филиал «Олимпийская Ребячкa», к сожалению, понес ущерб, но небольшой. Сейчас ведется работа по его оценке и ликвидации последствий, – уточняет Лариса Шилова.

Генеральный директор лагеря заявила, что будет держать в курсе событий тюменцев.

Напомним, детский лагерь находится в 42 километрах от Тюмени, вблизи озера Полушинское. Из учреждения спасатели и волонтеры эвакуировали более 250 детей в безопасную зону.

Напомним, что 7 жителей в Тюменской области обратились за помощью в больницу из-за дыма и гари 9 и 10 мая.