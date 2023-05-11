Задымление в Тюмени в ночь с 10 на 11 мая 2023 года возникло из-за пожаров в Курганской области

Позже ветер сменился в другом направлении и дым рассеялся.

Задымление в Тюмени в ночь с 10 на 11 мая 2023 года возникло из-за пожаров в Шатровском районе Курганской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Позже ветер сменился на другое направление, и дым рассеялся.

– Очаги пожаров в окрестностях Тюмени задымлением городу не угрожают, – сообщили в правительстве Тюменской области.

Напомним, что, по данным на утро 11 мая, в регионе действуют 8 лесных пожаров на площади более 4 тысяч гектаров.