В тюменском селе Успенка от пожара пострадали 10 жилых домов и 50 хозпостроек

Фото: администрация Тюменского района.

Сегодня в селе Успенка начались работы по расчистке участков, где сгорели дома. Об этом рассказала глава Тюменского района Светлана Иванова. Разбор строений происходит на трех участках. Работы ведут волонтеры и пожарные, на погрузке и вывозе трудятся сотрудники ТОДЭП.

– Мусор примет полигон в селе Онохино. Всё это для пострадавших граждан бесплатно, – уточняет Светлана Иванова.

Расчистку начали с села Успенка, именно там сосредоточен основной пласт работ – десять сгоревших домов и порядка 50 хозяйственных построек. Руководитель района заявляет, что ликвидация последствий пожара продолжится до полного наведения порядка в пострадавших усадьбах.