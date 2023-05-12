В Тюменской области продлили противопожарный режим до 3 июня 2023 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области продлили противопожарный режим с 14 мая по 3 июня 2023 года. Такое решение сегодня приняли на заседании президиума правительства региона под руководством губернатора Александра Моора.

Напомним, что одновременно с этим в Тюменской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. На 12 мая в регионе зафиксировано восемь лесных возгораний, в том числе два локализованных.

Кроме того, два новых пожара зарегистрировали сотрудники МЧС и противопожарной службы в Тюменской области за сегодняшний день.