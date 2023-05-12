Сажа и пыль: в Тюмени Роспотребнадзор выявил превышение вредных веществ в атмосферном воздухе

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Специалисты Управления Роспотребнадзора провели лабораторный контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе. В пробах, отобранных 11 мая в Тюмени, было установлено превышение по взвешенным веществам 1,64 ПДК.

– В пробах, отобранных в деревне Черная Речка Тюменского района, установлено превышение по углерода оксиду 1,36 ПДК, по взвешенным веществам – 1,58 ПДК, мелкодисперсным частицам РМ2,5 – 4,6 ПДК, мелкодисперсным частицам РМ10 – 2,3 ПДК, углероду (сажа) – 1,06 ПДК, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Завышенное содержание оксида углерода 1,92 ПДК выявлено в деревне Новые Юрты. В остальных населенных пунктах Тюменской области превышений вредных веществ не установлено, уточняют в надзорном ведомстве.

Жителям специалисты Роспотребнадзора порекомендовали минимизировать время пребывания на улице и плотно закрывать окна в квартире.