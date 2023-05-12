Фото: администрация Тюменского района.

В тюменской деревне Речкина локализован пожар на площади более 4 тысяч гектаров. Ландшафтное возгорание здесь полыхало несколько дней.

– Пожарные сообщают, что открытого горения нет, как нет и угрозы населенным пунктам Каменского МО, – сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.

Вечером 11 мая в районе зарегистрирован один лесной пожар и три ландшафтных. Огонь фиксируется в населенных пунктах Янтык, Чаплык и Муллаши. На помощь тюменским спасатели приехали пожарные из других регионов России – с Ямала и из Карелии. Накануне Тюменский район покинули спасатели из Республики Коми, они уехали бороться со стихией в Вагайский район.